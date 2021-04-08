Otomobil markalarının Nisan ayı kampanyaları belli oldu

KİA'DAN 100 BİN TL DESTEK VAR

Kia, nisan ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sunuyor. Picanto, Rio, Stonic, Ceed modelleri ve Sportage'ın Cool paket benzinli motor seçeneği için 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Hafif ticari araç kategorisindeki Bongo ise 50 bin TL'ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajına sahip.