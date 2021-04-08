Otomobil markalarının Nisan ayı kampanyaları belli oldu
Araba almak isteyenlerin beklediği Nisan ayı kampanyaları belli oldu. İşte Nisan 2021 kampanyaları...
Mart ayında Türkiye'de 100 bin adetlere yaklaşan araç satış rakamının ardından nisanda da hareketli günler yaşanacak. Kurlardaki yükseliş nedeniyle nisan ayında gelecek zamlardan endişelenen tüketiciler mart ayında alımlarını öne çektiler. Ancak nisanda da kampanyaların da etkisiyle satışların hareketli geçmesi bekleniyor. Aylık satış öngörüsü 80 binlerin üzerinde bulunuyor.
KİA'DAN 100 BİN TL DESTEK VAR
Kia, nisan ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sunuyor. Picanto, Rio, Stonic, Ceed modelleri ve Sportage'ın Cool paket benzinli motor seçeneği için 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Hafif ticari araç kategorisindeki Bongo ise 50 bin TL'ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajına sahip.
MİTSUBİSHİ'DEN SIFIR FAİZ
Japon marka Mitsubishi nisan ayında SpaceStar ve Eclipse Cross otomobillerde 80 bin TL kredi için 12 ay sıfır faiz avantajı sağlıyor. Mitsubishi SUV Outlander ve pick-up L200 için yüzde 100 bin TL kredi desteği sunan marka bu modellerde 12 ay vadeye yüzde 0.99 fırsatı sunmakta.
VW CRAFTER'DA BAHAR İNDİRİMİ
Volkswagen Ticari Araç, C-D segmentinde yer alan modeli Crafter'ın Okul ve Servis versiyonlarına özel indirim fırsatını sunuyor. Crafter model ailesinin tüm üyelerinin dahil olduğu kampanyada, Crafter Servis modeli 342 bin 500 TL'den ve Crafter Okul modeli ise 371 bin 500 TL'den başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatlarıyla satın alınabiliyor.