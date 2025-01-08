Otomobil pazarının kralı SUV'lar oldu: İşte en çok satan 20 SUV modeli
Türkiye'de 2024 yılında satılan araçların yüzde 51'ini SUV otomobiller oluşturdu. Peki en çok satan SUV modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen 20 SUV modeli...
Türkiye'de SUV araçların yükselişi devam ediyor. İşlevselliğinin yanı sıra üstün performansıyla dikkat çeken SUV araçlar, sağlam yapıları ve gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde kazalara karşı daha fazla koruma sunuyor. Türkiye'de 2024 yılında satılan 1.232.635 aracın 493 bin 957'sini SUV'lar oluşturdu. SUV otomobiller, tüm satışlarda yüzde 51,1'lik pay aldı.
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Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...
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20 - CITROEN C5 AIRCROSS
Citroen C5 Aircross 8 bin 434 adet satıldı.
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19 - VOLKSWAGEN TİGUAN
Volkswagen Tiguan 8 bin 654 adetlik satış gerçekleştirdi.
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