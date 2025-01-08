Otomobil pazarının kralı SUV'lar oldu: İşte en çok satan 20 SUV modeli

Türkiye'de SUV araçların yükselişi devam ediyor. İşlevselliğinin yanı sıra üstün performansıyla dikkat çeken SUV araçlar, sağlam yapıları ve gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde kazalara karşı daha fazla koruma sunuyor. Türkiye'de 2024 yılında satılan 1.232.635 aracın 493 bin 957'sini SUV'lar oluşturdu. SUV otomobiller, tüm satışlarda yüzde 51,1'lik pay aldı.