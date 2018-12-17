  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Aralık 2018 12:05

Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

Kasko, trafik sigortasının zararı karşılamaya yetmediği noktada imdada yetişiyor. Ama biraz pahalı. Trafikte tavan var ama fiyatlar değişiyor. Peki ucuz sigortanın yolu ne?

Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

Fiyatı nedeniyle ve zorunlu olmadığı için rağbet görmese de kaskonun önemi büyük. Zorunlu trafik sigortası adı üstünde zorunlu ve kaza halinde karşı tarafın hasarını karşılıyor.

1/ 19
Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

Posta'nın haberine göre aracınızda oluşacak herhangi bir hasarı ya da tedavinizi kesinlikle karşılamaz. İsteğe bağlı olan kasko ise hasarları, sizin veya teminata göre yanınızdaki yolcuların sağlığıyla ilgili oluşan tüm masrafları karşılar.

2/ 19
Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

TEMİNATLAR STANDART

Trafik poliçesinde karşı tarafa vereceğiniz maddi zararın limiti araç başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira. Lüks veya birden fazla araca çarpabilirsiniz.

3/ 19
Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

O yüzden kaskonuz olsun ve kasko yaptırırken ‘ihtiyari mali mesuliyet’ limitini 100 bin liranın üzerinde belirleyin. Trafik poliçesi yetersiz kalırsa eksiği kasko tamamlar. Ama her iki sigorta da ayrı bir maliyet. Ucuzu mümkün mü? Evet...

4/ 19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM