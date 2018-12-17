Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var

Posta'nın haberine göre aracınızda oluşacak herhangi bir hasarı ya da tedavinizi kesinlikle karşılamaz. İsteğe bağlı olan kasko ise hasarları, sizin veya teminata göre yanınızdaki yolcuların sağlığıyla ilgili oluşan tüm masrafları karşılar.