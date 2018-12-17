Otomobil sahipleri dikkat! Bu mesleklere indirim var
Kasko, trafik sigortasının zararı karşılamaya yetmediği noktada imdada yetişiyor. Ama biraz pahalı. Trafikte tavan var ama fiyatlar değişiyor. Peki ucuz sigortanın yolu ne?
Fiyatı nedeniyle ve zorunlu olmadığı için rağbet görmese de kaskonun önemi büyük. Zorunlu trafik sigortası adı üstünde zorunlu ve kaza halinde karşı tarafın hasarını karşılıyor.
Posta'nın haberine göre aracınızda oluşacak herhangi bir hasarı ya da tedavinizi kesinlikle karşılamaz. İsteğe bağlı olan kasko ise hasarları, sizin veya teminata göre yanınızdaki yolcuların sağlığıyla ilgili oluşan tüm masrafları karşılar.
TEMİNATLAR STANDART
Trafik poliçesinde karşı tarafa vereceğiniz maddi zararın limiti araç başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira. Lüks veya birden fazla araca çarpabilirsiniz.