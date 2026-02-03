Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte Ocak 2026'da en çok satan otomobiller

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 83,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 32 bin 428 adetle yüzde 53,1 pay, B segmenti otomobiller 18 bin 589 adetle yüzde 30,4 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 60,3 pay, 36.786 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 21,2 pay ve 12 bin 966 adet satış ile Sedan, yüzde 18,3 pay ve 11 bin 152 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 26 bin 671 adetle yüzde 43,7 pay, hibrit otomobil satışları 18 bin 774 adetle yüzde 30,7 pay, elektrikli otomobil satışları 11 bin 304 adetle yüzde 18,5 pay ve dizel otomobil satışları 4 bin 203 adetle yüzde 6,9 pay, otogazlı otomobil satışları 103 adetle yüzde 0,2 pay aldı.