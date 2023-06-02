Otomobilde seçim zammı! İşte marka marka zamlı fiyatlar
Seçimlerin ardından döviz kurunun Türk Lirası karşısında yeniden hızla yükselişe geçmesi sıfır km otomobil fiyatlarına da yansıdı. İşte sıfır km otomobilde zamlı Haziran 2023 fiyatları...
Otomobil markaları dolar kurundaki artış sonrası Haziran 2023 fiyatlarını zamlı olarak açıklamaya başladı. Buna göre markalar, araç fiyatlarına yüzde 2 ile yüzde 6 arasında zam yaptı.
1 / 13
Zammı fiyatlarına ilk yansıtan markalar Citroen, Honda, Hyundai, Nissan, Opel, Peugeot, Tesla ve Toyota oldu.
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci sekiz yeni markanın zam oranlarını duyurdu. Buna göre markaların zam oranları şöyle:
2 / 13
Nissan Juke, Qashqai, X-Trail yüzde 2-3
3 / 13
Citroen C3, C3 Aircross, C4, C5, C5 Aircross, C-Elysee yüzde 6-9
4 / 13