Otomobile kur zammı geldi! İşte zamlı sıfır otomobil fiyatları

Türkiye’de otomobil piyasasındaki hızlı artış devam ediyor. 2019 yılından bu yana sürekli yükseliş grafiği sergileyen otomobil fiyatlarına Nisan ayıyla birlikte zam yapıldı. Tüm dünyayı olumsuz etkileyen çip tedarik sorunu ve eurodaki yükseliş fiyatlara zammı kaçınılmaz hale getirdi. Çip sorunu nedeniyle ülkemizde ve dünyada birçok otomobil fabrikası üretimine ara verirken kısıtlı sayıda satışa sunulan otomobillerin de fiyatı arttı.