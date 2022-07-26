Otomobile vergi indirimi gelirse fiyatlar ne olacak?
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun otomobilde vergi indirimi vaadi gündeme bomba gibi düştü. Peki vergi indirimi hayata geçerse otomobil fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...
T24 yazarı Emrah Akın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İlk yapacağımız işlerden biri 1.6 otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranına indirmek olacak" açıklamasını değerlendirdi. Akın, "Eğer öneri hayata geçirilebilirse şu an nihai fiyatı 531 bin TL olan bir otomobili 354 bin TL veya 320 bin TL’ye almak mümkün olabilir diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün evinin mutfağından yurttaşlara seslenerek ""Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin" çağrısı yaptı.
Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu, "Şimdi açıkça çağrı yapıyorum. İlk yapacağımız işlerden biri 1.6 otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranına indirmek olacak. Biliyorsunuz gençlerin ilk sıfır araba almaları için ÖTV yok demiştim. O baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle bugün ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz" ifadelerini kullandı.
T24 yazarı Emrah Akın, Kılıçdaroğlu'nun "İlk yapacağımız işlerden biri 1.6 otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranına indirmek olacak" açıklamasını değerlendirdi.