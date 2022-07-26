Otomobile vergi indirimi gelirse fiyatlar ne olacak?

T24 yazarı Emrah Akın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İlk yapacağımız işlerden biri 1.6 otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranına indirmek olacak" açıklamasını değerlendirdi. Akın, "Eğer öneri hayata geçirilebilirse şu an nihai fiyatı 531 bin TL olan bir otomobili 354 bin TL veya 320 bin TL’ye almak mümkün olabilir diyebiliriz" ifadelerini kullandı.