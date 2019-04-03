Otomobiline çocuğu gibi bakıyor

Samsun'da yaşayan bir vatandaş 1999 model Toros otomobiline evinde adeta çocuğu gibi bakıyor. Alaçam ilçesinde bir kamu kurumunda memur olarak çalışan 34 yaşındaki Turgay Baş, dört yıl önce Konya’dan aldığı 1999 model Toros model otomobilini evinin bir odasında saklıyor. Otomobiline olan sevdası yüzünden evinin bir odasını otomobilini koymak için ayıran Baş, oda içerisinde otomobiline adeta evladı gibi bakıyor. Otomobilinin temizliğini bezle yapan Baş, yağmurlu ve soğuk havalarda onu evden dışarı çıkarmıyor. Müstakil evinde eşi ve 1 çocuğu ile yaşayan Baş’ın 1999 model otomobili ailenin adeta bir ferdi gibi.

