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  3. 27 Eylül 2019 10:15

Otomobillerin az bilinen özellikleri...

Otomobillerde standart donanımlarında olmasına rağmen pek az kişinin bilgi sahibi olduğu gizli özellikler bulunmakta Peki, otomobillerde yer alan bu özellikler hangileri? İşte Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Sko

Otomobillerin az bilinen özellikleri...

Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri.

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Otomobillerin az bilinen özellikleri...

OPEL CORSA Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

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Otomobillerin az bilinen özellikleri...

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı?

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Otomobillerin az bilinen özellikleri...

Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu, aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

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