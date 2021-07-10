Otomotiv devlerinden 0,49 faizle araç kredisi
Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan yükseliş yeni araç sahibi olmak isteyenler için yüzde 0,49'a kadar sunulan araç kredileri devrede.
DÜŞÜK FAİZLİ ARAÇ KREDİSİ
Yeni bir araç sahibi olmak için bankaların yolunu tutan pek çok kişi yüksek faiz nedeniyle kararlarından vazgeçiyor. Araç firmaları ise bu tip müşteriler için birbirinden güzel kampanyalar sunuyor. Birçok otomobil firması belirli faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlarken; Ford tarafından başlatılan kampanyayla; 0,49 faiz karşılığında 100 bin TL'ye kadar ödeme sağlanıyor. Sizler için araç firmalarının kampanyalarını bir araya getirdik. Aşağıdaki listeden hem fiyatları hem de kampanyaları öğrenebilirsiniz.
FORD
31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak kampanyada Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma model sıfır arabalara %0,49 faiz kampanya ile satış yapılacak. 31 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli aylık 100 bin TL'ye, 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,49 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen aylık %0,49 kampanya faizi, tüzel kişilerin ticari amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8 bin 614 lira 64 kuruştur. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 1.179,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı %0,6900; yıllık toplam maliyet oranı %8,5890 olmaktadır
VOLKSWAGEN
Temmuz ayında bütün Volkswagen modellerine haziran ayı fiyatlarıyla sahip olabilirsiniz. Volkswagen Tiguan model araç alımlarında 150 bin TL'ye 24 ay %1.39 faiz oranlı kredi imkanı sağlanıyor. 2021 model Tiguan'lar 495 bin TL'den, 2020 model Tiguan'lar ise 440 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Temmuz ayı kampanyası kapsamında Volkswagen Golf modellerinde ise 75 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. 0,49 faizle 100 bin TL'ye kadar geçerli araç kredisi! Ford Fiesta, Focus, Ecosport, Kuga, Puma araç kampanyası! Volkswagen model araç alımlarında kampanya dahilinde, 6 ila 48 aylık vadelerde %1.69, 49-60 aylık vadelerde %1.84'lük faiz oranları uygulanmaktadır.
CITROEN
Citroen C3 Aircross modellerinde 60 bin TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği ve kampanya kapsamında 7 bin TL'ye varan indirimler uygulanıyor. Citroen C5 Aircross modellerinde kampanya kapsamında 120 bin TL'ye 24 ay %1.09 faiz veya 90.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sağlanıyor. Aynı zamanda 16 bin TL'ye varan kampanya indirimleri sunuluyor. Citroen 1.5 BlueHDİ Shine ve Shine Bold ve Citroen 1.6 PureTech Shine Bold modellerinde 16 bin TL'lik kampanya indiriminden faydalanabilirsiniz. Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Feel modelinde %50 ÖTV avantajından faydalanabilirsiniz. İlgili modeli ÖTV kampanyalı olarak 230 bin TL'lik cazip fiyatla satın alabilirsiniz. Temmuz ayı kampanyası kapsamında bütün Citroen C4 modellerinde 3 bin TL kampanya indirimi ve 60 binTL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi fırsatından da yararlanabilirsiniz.