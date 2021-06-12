Otomotiv devlerine siber saldırı... Araç sahiplerinin bilgileri çalındı
Alman Volkswagen ve Audi marka otomobil firmalarına düzenlenen siber saldırıda müşteri bilgileri çalındı. Açıklamada satın almak isteyenlerin bilgileri çalındı dendi.
Volkswagen ve VW'nin lüks markası Audi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki müşterilerin iletişim bilgilerini ve ehliyet numaraları gibi kişisel bilgilerini açığa çıkaran siber saldırıya maruz kaldı.
1 / 6
Veri ihlali kapsamındaki bu veriler telefon numaralarını, e-posta adreslerini, ev adreslerini ve bazı durumlarda araç kimlik numaralarını içeriyor.
2 / 6
Şirket, ABD'de, çoğunlukla Audi müşterileri veya alışveriş yapanlar olmak üzere, ihlalde özellikle hassas bilgileri alınan 90 bin kişiye ulaştı.
3 / 6
Veri ihlaline ehliyet numaraları ve az sayıda durumda Sosyal Güvenlik numaraları, VW veya Audi hesap numaraları ve doğum tarihleri dahil. Şirket, çok hassas bilgileri alınanlara ücretsiz kredi koruması sunuyor.
4 / 6