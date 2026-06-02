Otomotiv pazarında sert düşüş: Mayıs ayında araç satışları resmen çakıldı!
ODMD verilerine göre, Türkiye otomotiv ve hafif ticari araç pazarı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 22,55 daralarak 83 bin 442 adet seviyesine geriledi. Yılın ilk 5 aylık döneminde ise toplam satışlar 453 bin adet bandında kaldı.
Türkiye otomotiv sektöründe bir süredir beklenen yavaşlama, mayıs ayında rakamlara belirgin bir şekilde yansıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan en güncel verilere göre, mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,55 oranında daralarak toplam 83 bin 442 adette kaldı.
Haber3 olarak pazar dinamiklerini incelediğimizde, düşüş trendinin her iki araç segmentinde de hissedildiği görülüyor.
Otomobil ve Hafif Ticari Segmentinde Düşüş Oranları
Geçtiğimiz ayın satış rakamları detaylandırıldığında, otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,19 oranında daraldığı ve 65 bin 386 adet olarak kayıtlara geçtiği görülüyor.
Hafif ticari araç pazarında da benzer bir ivme kaybı yaşandı; bu segmentteki satışlar yüzde 20,13 düşüşle 18 bin 56 adet olarak gerçekleşti.