Otomotiv sektöründe sürpriz anlaşma: İki dev marka ucuz otomobil üretmek için el sıkıştı

AVRUPALI ÜRETİCİLER DE ÇİN İLE REKABETTE ZORLANIYOR

Avrupalı otomobil üreticileri Çinli BYD, Changan ve Xpeng gibi şirketlerle rekabet etmekte zorlanıyorlar.

Çinli şirketlerin Avrupa'daki hafif ticari otomobil satışlarının sayısı düşük olsa da Farley, gelişmekte olan piyasalarda bu rekabetin halihazırda mevcut olduğunu söyledi.