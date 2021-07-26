Otomotivde elektrik devrimi: Devler birbiriyle yarışıyor
İklim krizinin her geçen gün derinleşmesiyle birlikte fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli araçlar alacak. Tamamen elektrik araç üretimine geçmek için kolları sıvayan otomobil şirketleri, planlarını teker teker açıklamaya devam ediyor.
Küresel ısınmanın her geçen gün artmasıyla birlikte iklim krizi derinleşirken, fosil yakıt nedeniyle meydana gelen karbon emisyonu ile mücadelede otomotiv devleri, ‘sıfır emisyon’ planlarını açıklamaya devam ediyor.
Son olarak Mercedes’in Alman üreticisi Daimler’in 2030 itibarıyla tamamen elektrikli otomobil üreteceğini açıklamasıyla birlikte otomotiv devleri arasındaki ‘elektrikli araç’ yarışı hız kazandı.
Sektörün en büyük markaları karbon emisyonundaki fosil yakıt payını sıfırlamak amacıyla AB yasaları ve Paris iklim anlaşması kapsamında elektrikli araç yatırımlarını her geçen gün artırırken açıkladıkları tarihlerle beraber otomotiv sektörü tamamen elektrikli hale gelmeye her geçen gün daha fazla yaklaşıyor.
İşte elektrikli araç yarışındaki son durum ve şirketlerin açıkladıkları tarihler...
HONDA
Bugüne kadar ‘tamamen elektrikli’ satışa geçeceği tarihi açıklayan şirketler arasında en geç tarihi veren Japon otomotiv devi Honda oldu.
Honda, 2040 yılı itibarıyla fosil yakıtlı araç satışı yapmayacağını açıklayarak sadece elektrikli model satacağını söyledi.
GENERAL MOTORS
ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla Çevre Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi.