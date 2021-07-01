Otomotivde ÖTV düzenlemesi beklentisi
Otomobil fiyatlarındaki artış devam ederken sektör temsilcileri ve özellikle yerli üreticiler ÖTV düzenlemesi için bakanlığın kapısını çaldı. Sektör temsilcileri kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyor.
Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana birçok farklı etken otomotiv sektörü üzerinde olumsuz etkiler bıraktı. Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu durum son dönemde yeni modellerden çok araçların fiyatlarının konuşmasını sağlıyor.
Haziran’ın son aylarındaki rahatlama ve Temmuz ayının gelişi ile birlikte talep yeniden yükselirken, dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50’lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı. Yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı.
Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberine göre, bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.
Haberde görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatların artmaya devam ettiğini belirtti. Berkel, "Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Haberde ayrıca bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisine yer verildi.