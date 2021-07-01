Otomotivde ÖTV düzenlemesi beklentisi

Haberde görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatların artmaya devam ettiğini belirtti. Berkel, "Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Haberde ayrıca bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisine yer verildi.