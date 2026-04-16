Otoparklar araç mezarlığına döndü: Milyonluk araçlar göz göre göre çürüyor!
Antalya’da haciz, kaza veya kural ihlali nedeniyle yediemin otoparklarına çekilen binlerce araç, çürümeye terk edildi. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, ''Burada değer olarak 6-7 milyonluk araçta var, hurdaya satılacak 500 TL'lik araçta var. Aracın parçaları sökülüp satıldıktan sonra sadece kuru şasi halinde polise 'Şüpheli araç' diye ihbar ediyorlar'' dedi.
Antalya’da haciz yoluyla bağlanan veya trafikten menedilen binlerce araç, yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor. Açık alanlarda muhafaza edilen ve aralarında 20 yılı aşkın süredir bekleyenlerin de bulunduğu araçlar, hava şartları nedeniyle kullanılamaz hale gelerek ekonomik değerini yitiriyor. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, mevcut yönetmeliklere rağmen tasfiye sürecinin aksamasının otoparkları dolma noktasına getirdiğini belirtti.
Topçu, "Burada 2004-2005 yılından bu yana beklediğimiz araçlar var. 20 seneyi aşkın yatan motosikletler, araçlar var otoparkımızda, bununla ilgili Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın, İç İşleri Bakanlığı'nın gerekli kurumları yapmış olduğu yönetmeliklere rağmen ilgili kurumlar gerekli hassasiyeti göstermediğinden dolayı bu araçlar maalesef otoparklarda çürütülüyor. Türkiye'deki bütün Yediemin Otoparklarında bu durum söz konusu" dedi.
"Satışları ile ilgili çalışmanın hızlandırılması lazım"
Yıllardır otoparklarda bekleyen araçların hem ekonomik değer kaybına uğradığını hem de vatandaşları mağdur ettiğini belirten Topçu, "Bununla ilgili gerekli çalışmaların hızlandırılması lazım. Ama maalesef yetkili kurumlar bu konu ile ilgili gerekli özeni göstermiyor, gerekli çalışmayı yapmıyorlar. Prosedüre göre 6 aydan sonra sahibi tarafından alınmayan araçlar İl Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkartılır. Bu kanun 5-6 sene öncesinden çıkmasına rağmen ilgili kanunu uygulayan yetkili kurumlar yok. İstendiği zaman yapılıyor. 2020 ile 2022 yılları arasında Milli Emlak Müdürlüğü 3 bin 500'e yakın motor 800'e yakın araç satışı gerçekleştirdi. Ama 2023'ten sonra bir frene basıldı, o tarihten sonra motosiklet dahil 200-300 araç ancak satılmıştır" şeklinde konuştu.
"Yediemin otoparkları artık doldu"
Yediemin otoparklarında yaşanan doluluk nedeniyle artık sorunlar yaşandığını belirten Topçu, "Bugün bir Yediemin deposu dolduğu zaman tekrar yer yapmak, UKOME'den kararını çıkartmak hem zaman alıyor, hem de büyük maliyetlere neden oluyor. Bu yüzden Yedieminler bu konuna sıkıntı çekiyor. Her Yedieminin işlettiği yer haricinde 1 veya 2 tane daha deposu var. Biz Antalya genelinde yılda 2 kez savcılık tarafından, 2 kez de valiliğin kurduğu komisyon tarafından denetleniyoruz. Ama bu denetlemelerde maalesef sadece otopark ve otoparkçı denetleniyor. Bu otoparkta uzun süredir kalan araçlar, satılmayan araçlar neden satılmadı, kim işini aksattı, bunları denetleyen yok. Aynı araçlar olduğu yerde duruyor. Bakanlıklar üzerlerine düşen görevi yapmış. Bundan sonrası ilgili kurumların çıkan yönetmeliklere uygun şekilde hareket etmesi lazım" ifadelerini kullandı.