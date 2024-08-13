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Otoyolda garip görüntü: Efsane Şahin'i orada görenler inanamadı

Sakarya D-650 kara yolunda seyir halinde çuval yüklü tırın üstünde otomobil taşındığını görenler hayrete düştü. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayda, ilginç manzarayı gören dönüp bir daha baktı.

Kaynak: İHA
Otoyolda garip görüntü: Efsane Şahin'i orada görenler inanamadı - Resim: 1

Sakarya'nın Arifiye ilçesi mevki D-650 kara yolunda meydana gelen olayda, Pamukova yönünden Adapazarı istikametine seyir halinde olan çuval yüklü bir tırın üstüne konulan Tofaş Şahin marka otomobili görenler hayrete düştü. 

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Otoyolda garip görüntü: Efsane Şahin'i orada görenler inanamadı - Resim: 2

Kilometrelerce seyir halinde olan tırı ve üzerindeki otomobili görenler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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Otoyolda garip görüntü: Efsane Şahin'i orada görenler inanamadı - Resim: 3
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Otoyolda garip görüntü: Efsane Şahin'i orada görenler inanamadı - Resim: 4
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