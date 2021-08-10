ÖTV indirimi beklerken... Araç satın almak isteyenlere kötü haber
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları son dönemde adeta cep yakıyor. Koronavirüs salgını ve küresel anlamda yaşanan çip krizi sonrasında fiyatlar artış yönünde ivme kazandı. İşte piyasada 70 bin TL'nin altında alınabilecek ikinci el otomobiller...
Koronavirüs salgınında hem vatandaşların sosyal mesafe için kendi araçlarını tercih etmesi hem de yaşanan çip krizi nedeniyle hem ikinci elde hem de sıfır km'de araç fiyatları büyük artış gösterdi. İşte bu noktada çare arayan vatandaşlar için hem 70.000 TL'nin altındaki ikinci el araçları hem de herkesin beklediği ikinci el fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri sizler için derledik... İşte ayrıntılar...
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İkinci elde 70 bin TL'nin altındaki araçlar...
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Renault Laguna 2005 model
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Fiat Panda 2005 model
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