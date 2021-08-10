ÖTV indirimi beklerken... Araç satın almak isteyenlere kötü haber

Koronavirüs salgınında hem vatandaşların sosyal mesafe için kendi araçlarını tercih etmesi hem de yaşanan çip krizi nedeniyle hem ikinci elde hem de sıfır km'de araç fiyatları büyük artış gösterdi. İşte bu noktada çare arayan vatandaşlar için hem 70.000 TL'nin altındaki ikinci el araçları hem de herkesin beklediği ikinci el fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri sizler için derledik... İşte ayrıntılar...