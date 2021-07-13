ÖTV indirimi gelecek mi? İşte 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş ÖTV indirimi beklentisini beraberinde getirdi. Sektör temsilcileri ve yerli üreticiler satışları artırmak için matrah düzenlemesi bekliyor. Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen araçlarda matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Ancak dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50’lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı. 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)