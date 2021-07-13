ÖTV indirimi gelecek mi? İşte 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
Sıfır araba almak isteyen binlerce vatandaş ÖTV indirimi bekliyor. İşte ÖTV indirimi öncesi en ucuz sıfır otomobil fiyatları...
Sıfır araba fiyatlarındaki yükseliş ÖTV indirimi beklentisini beraberinde getirdi. Sektör temsilcileri ve yerli üreticiler satışları artırmak için matrah düzenlemesi bekliyor. 2021 yılında sıfır araba sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Listede 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, firmalardan da satış kampanyaları geliyor. İşte en ucuz sıfır araba modelleri...
Bir çok marka, daha ulaşılabilir fiyatlar sunabilmek için yüzde 50 ÖTV dilimine giren araçlarını çoğaltmaya yöneltirken, tüketiciler ise fiyat avantajı nedeniyle daha az donanımlı araçlara yöneliyor. Fiyat listelerine yüzde 50 ÖTV diliminin üzerine çıkan araçlarda da zam oranları 50 bin TL'leri buluyor.
Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş ÖTV indirimi beklentisini beraberinde getirdi. Sektör temsilcileri ve yerli üreticiler satışları artırmak için matrah düzenlemesi bekliyor. Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen araçlarda matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Ancak dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50’lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı. 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 184.500 TL Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL