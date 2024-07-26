ÖTV indirimiyle fiyatları ucuzlayacak şarj edilebilir elektrikli otomobiller belli oldu
Şarj edilebilir hibrit araçlara gelmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi indirimi bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte ÖTV indiriminin hangi marka ve model otomobillerde fiyatları aşağı çekeceği de belli oldu.
Şarj edilebilir hibrit araçlara gelmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi indirimi bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranlarının yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişeceği aktarıldı. Öte yandan yapılan yeni düzenlemenin bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV,
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 1800 cm3'ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 70 ÖTV uygulamasına tabi olacak.
Ancak, tüm şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid) araçlar şartları karşılayamıyor. Bu kapsamda Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kararın kapsadığı ve karar sonrasında fiyatı düşecek 4 aracı açıkladı.
Özpeynirci’nin konuyla ilgili paylaşımı şöyle oldu:
"Bugünkü fiyat seviyeleri ve teknik özelliklerine bakıldığı zaman ÖTV'si %80’den %30’a düşecek tek model: BYD Seal U DM-I
ÖTV sonrası fiyatlarda en büyük indirimin ise BYD Seal U DM-i modelinde gerçekleşmesi bekleniyor.