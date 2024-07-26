ÖTV indirimiyle fiyatları ucuzlayacak şarj edilebilir elektrikli otomobiller belli oldu

Şarj edilebilir hibrit araçlara gelmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi indirimi bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranlarının yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişeceği aktarıldı. Öte yandan yapılan yeni düzenlemenin bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.