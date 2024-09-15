ÖTV indirimli şarj edilebilir MG3 Hybrid Türkiye'de
İngiliz otomobil üreticisi MG'nin otomobil tutkunları tarafından dört gözle beklediği şarj edilebilir MG3 Hybrid artık Türkiye'de...
Türkiye'de şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobillerde yapılan yeni düzenleme sonrası ÖTV oranı %30'a kadar düşen ilk model MG HS PHEV Türkiye'de.
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Tamamen yeni MG3 Hybrid+ 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştı.
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Yeni MG3, Clio E-Tech ve Yaris Hybrid'de bulunanlara benzer Hybrid+ kurulumuyla şirketin ilk tam hibrit güç aktarma organına sahip modeli oldu.
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MG3, ön tekerleklerini tahrik etmek için 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor ve bir elektrik motoru kullanıyor ve toplam 192 bg güç üretiyor. Bunun 134 bhp'lik kısmı 250Nm tork ile birlikte sadece e-motordan geliyor.
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