ÖTV indirimli ve ÖTV'siz araç fiyatları hesaplandı! İşte herkesin paylaştığı o liste...

İLK OTOMOBİLİNİ ALANA SIFIR ÖTV

CHP lideri daha önce ilk otomobilini alan gençler için sıfır ÖTV vaadinin de halen geçerli olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, araç almayı düşünenlere de alımlarını bir süre erteleme çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin hayata geçmesi durumunda hangi otomobil markasında ne kadar indirim olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bununla ilgili hazırlanan bir tablo sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.