ÖTV indirimli ve ÖTV'siz araç fiyatları hesaplandı! İşte herkesin paylaştığı o liste...
CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelince motor hacmi 1600 cc ve altı otomobillerde ÖTV'yi indireceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin ardından otomobil fiyatlarının kaç para olacağını gösteren bir tablo sosyal medyada yayılmaya başladı. İşte Türkiye'de çok satan otomobillerin ÖTV indirimli ve ÖTV'siz fiyatları...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde motorlu taşıtlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) indirim yapacaklarını açıkladı.
Kılıçdaroğlu, önceki gece sosyal medya hesabından yayınladığı video ile motor hacmi 1600 cc ve altındaki otomobillerde ÖTV'yi dörtte bir oranında indirme vaadinde bulundu.
İLK OTOMOBİLİNİ ALANA SIFIR ÖTV
CHP lideri daha önce ilk otomobilini alan gençler için sıfır ÖTV vaadinin de halen geçerli olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, araç almayı düşünenlere de alımlarını bir süre erteleme çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin hayata geçmesi durumunda hangi otomobil markasında ne kadar indirim olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bununla ilgili hazırlanan bir tablo sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
Peki ÖTV indirimi gerçekleşirse otomobil fiyatları ne olacak? İşte Türkiye'de çok satan otomobillerin yer aldığı o liste: