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  4. Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı

Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı

Sivas’ta bir kişi hayali olan telefonu alabilmek için 10 yıldır kullandığı aracını telefonla takas etmek istiyor

Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı - Resim: 1

Sivas’ta bir kişi hayali olan telefonu alabilmek için 10 yıldır kullandığı aracını telefonla takas etmek istiyor.

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Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı - Resim: 2

Sivas’ta yaşayan Furkan Topal, hayali olan İphone 14 Pro Max telefonu alabilmek için 10 yıldır kullandığı aracını adeta feda etti. 

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Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı - Resim: 3

Gözü gibi baktığı otomobilinin arka camına ’iki İphone 14 Pro Max ile takas olur’ yazısı yazan Topal, tüm gözleri araca çevirdi. 

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Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı - Resim: 4

Yazıyı görenler Topal’a ulaşarak çeşitli teklifler vermeye başladı.

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