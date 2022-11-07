Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı
Sivas’ta bir kişi hayali olan telefonu alabilmek için 10 yıldır kullandığı aracını telefonla takas etmek istiyor
Sivas’ta bir kişi hayali olan telefonu alabilmek için 10 yıldır kullandığı aracını telefonla takas etmek istiyor.
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Sivas’ta yaşayan Furkan Topal, hayali olan İphone 14 Pro Max telefonu alabilmek için 10 yıldır kullandığı aracını adeta feda etti.
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Gözü gibi baktığı otomobilinin arka camına ’iki İphone 14 Pro Max ile takas olur’ yazısı yazan Topal, tüm gözleri araca çevirdi.
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Yazıyı görenler Topal’a ulaşarak çeşitli teklifler vermeye başladı.
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