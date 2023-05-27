Passat'ın yerini alacak ID. Aero için geri sayım başladı
Alman otomobil devi Volkswagen'in Passat modelinin yerini alacak elektrikli sedan ID. Aero için geri sayım başladı. ID.Aero ilk olarak Çin'de satışa sunulacak. Yıl sonuna kadar Avrupa ve Amerika pazarındaki yerini alması bekleniyor.
Alman otomobil devi Volkswagen'ın dünya çapında 30 milyondan fazla satan Passat modeli, artık yerini Volkswagen ID. Aero'ya bırakıyor.
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ID. Aero, Volkswagen'ın elektrikli sedan segmentine yönelik bir model olup coupe tarzı silueti, modern tasarım detayları ve yüksek sürüş menzili gibi özelliklerle dikkat çekmektedir.
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Elektrikli sedana 77 kWh kapasiteli bir batarya eşlik ederken WLTP test döngüsüne göre menzili 620 ile 700 kilometre arasında olacak.
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ID. AERO NE ZAMAN YOLLARA ÇIKACAK?
Volkswagen ID. AERO, 2023 ikinci yarısında Çin'de satışa çıkacak. Avrupa ve Amerika pazarları da 2023 sona ermeden elektrikli sedana kavuşmuş olacak.
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