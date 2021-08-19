Peugeot 2008 fiyatlarında 52 bin TL'lik indirim
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil piyasası hareketlendi. Fiyatı en çok düşen modellerden biri de 2021 model Peugeot 2008 oldu. İşte güncel fiyat listesi...
ÖTV indiriminin gelmesiyle birlikte sıfır otomobil fiyatları Temmuz ayına baktığımızda adeta dibi görmüş durumda.
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Dev otomobil markaları yaşanan ÖTV indirimi sonrasında Ağustos ayı fiyat listesinde güncellemeye gitmiş durumda.
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Temmuz ayına baktığımız zaman bazı markalar belli modellerinde 100 bin TL’ye yakın indirimlerle karşımıza çıktı.
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Otomobil tutkunlarının da yakından takip ettiği gibi sıfır otomobil fiyatları ve ikinci el araç fiyatları uçuşa geçmiş durdurulama bir hal almış durumdaydı.
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