Peugeot 208 baştan aşağı yenilendi... İşte Peugeot'un yenilenen elektrikli aslanı...

Yeni görünümüyle ön ızgara: Tüm yeni 208 versiyonlarının merkezinde markanın yeni logosu, PEUGEOT’nun yeni dönemine yön veren ön ızgarada sunuluyor. Izgara, tamponla uyumlu gövde renginde bir desene sahip. Bu tasarım, ürün gamının elektrikliye geçiş hamlesini yansıtıyor ve yeni E-208’e daha fazla denge katıyor. Izgara ve gövde bölümlere ayrılmış değil. Bir bütün oluşturarak görsel sağlamlığı, verimliliği ve modernliği simgeliyor.

Yeniden tasarlanan arka ışık imzası: Yeni E-208, yan yana yerleştirilen üç kırmızı pençeden oluşan, markanın simgesel arka ışık imzasını yeniden yorumluyor. Yeni model, bu üç pençeli mimariye sadık kalıyor. Ancak bunlar artık yatay. Siyah şerit bagaj kapağının etrafına uzanarak araca daha hakim bir arka görüş sağlıyor. Ayrıca üç zarif LED şerit, genişlik algısını destekliyor. GT versiyonunda geri vites lambaları ve sinyaller de LED geliyor.

Heyecan verici yeni renkler: Yeni E-208, lansman rengi yeni Agueda Sarısı ile dikkat çekiyor. Bir diğer yeni renk olarak Selenyum Gri ise modernliği vurguluyor. Yeni 208; Agueda Sarısı, Selenyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah, Sedef Beyaz, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere yedi gövde rengine sahip olacak. Yeni 208 versiyonları, seçilen renkten bağımsız olarak parlak siyah dikiz aynalarına sahip. Ayrıca GT versiyonu standart olarak parlak siyah çamurluk kaplamaları ve bir opsiyon olarak siyah tavanla donatılıyor.

Yeni jant tasarımları: Yeni jantlar, PEUGEOT’nun yeni tasarımının ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 408’de sunulan çarpıcı jant tasarımlarıyla başlayan yaklaşım, markanın yeni modellerine de yayılıyor. Yeni E-208, tamamı yeni 16 inç (NOMA elmas kesim iki renkli) veya 17 inç (YANAKA elmas kesim iki renkli ve keskin uçlar) olmak üzere farklı alaşım jant tasarımlarıyla yollara çıkıyor. Tüm alaşım jantlar, bijon somunlarını gizleyen PEUGEOT logosu ile damgalanan 4 kollu bir merkeze sahip.