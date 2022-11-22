Peugeot yeni elektrikli aracı e-308'in Türkiye'ye geliş tarihini açıkladı
Yeni 308 modelini Ekim ayında Türkiye pazarına sunan Peugeot, 2023 itibaren aynı modelin elektrikli versiyonunu da ülkemize ithal etmeye hazırlanıyor.
Peugeot 308’in tamamen elektrikli versiyonu olan e-308 yeni yılda Türkiye yollarında olacak
Peugeot e-308, 115 kW (156 bg) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork değeri sunan elektrikli motora sahip. Sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunduğu açıklanan e-308’de yeni nesil bir kimyaya sahip, 54 kWh kapasiteli yüksek voltajlı (51 kWh kullanılabilir) bir batarya kullanılıyor. %80 Nikel, %10 Mangan, %10 Kobalt içeren yeni bir kimyasal bileşime sahip batarya, 400V ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre 400 km’ye kadar menzile imkan sağlıyor.
Verimlilik, yeni PEUGEOT e-308 mühendislerinin en fazla odaklandıkları konu olmuş. Motor, akü, aerodinami, ağırlık optimizasyonu ve A sınıfı lastiklerin kullanılması gibi, sürtünme kayıplarının azaltılması yönünde son derece hassas ve detaylı süreçler, enerji tüketiminin önemli oranda düşürülmesini sağlamış. Sonuçta da 100 km’de 12,7 kWh tüketim değeri elde edilmiş.
Ayrıca, enerji tüketimini mümkün olduğunca etkin bir şekilde yönetmek için sürücü kendi sürüş modunu, “EKO”, “NORMAL” ve “SPOR” olarak 3 ayrı şekilde seçebiliyor. Bunun dışında “FREN” modu sayesinde, enerji geri kazanımını optimize etmek için gaz pedalını bıraktığında yavaşlamayı artırabiliyor; tek pedallı sürüş gerçekleştirebiliyor.