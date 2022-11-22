Peugeot yeni elektrikli aracı e-308'in Türkiye'ye geliş tarihini açıkladı

Peugeot e-308, 115 kW (156 bg) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork değeri sunan elektrikli motora sahip. Sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunduğu açıklanan e-308’de yeni nesil bir kimyaya sahip, 54 kWh kapasiteli yüksek voltajlı (51 kWh kullanılabilir) bir batarya kullanılıyor. %80 Nikel, %10 Mangan, %10 Kobalt içeren yeni bir kimyasal bileşime sahip batarya, 400V ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre 400 km’ye kadar menzile imkan sağlıyor.