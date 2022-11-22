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  4. Yeni elektrikli Peugeot'nun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı

Peugeot yeni elektrikli aracı e-308'in Türkiye'ye geliş tarihini açıkladı

Yeni 308 modelini Ekim ayında Türkiye pazarına sunan Peugeot, 2023 itibaren aynı modelin elektrikli versiyonunu da ülkemize ithal etmeye hazırlanıyor. 

Peugeot yeni elektrikli aracı e-308'in Türkiye'ye geliş tarihini açıkladı - Resim: 1

Peugeot 308’in tamamen elektrikli versiyonu olan e-308 yeni yılda Türkiye yollarında olacak

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Peugeot yeni elektrikli aracı e-308'in Türkiye'ye geliş tarihini açıkladı - Resim: 2

 Peugeot e-308, 115 kW (156 bg) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork değeri sunan elektrikli motora sahip. Sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunduğu açıklanan e-308’de yeni nesil bir kimyaya sahip, 54 kWh kapasiteli yüksek voltajlı (51 kWh kullanılabilir) bir batarya kullanılıyor. %80 Nikel, %10 Mangan, %10 Kobalt içeren yeni bir kimyasal bileşime sahip batarya, 400V ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre 400 km’ye kadar menzile imkan sağlıyor. 

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Peugeot yeni elektrikli aracı e-308'in Türkiye'ye geliş tarihini açıkladı - Resim: 3

Verimlilik, yeni PEUGEOT e-308 mühendislerinin en fazla odaklandıkları konu olmuş. Motor, akü, aerodinami, ağırlık optimizasyonu ve A sınıfı lastiklerin kullanılması gibi, sürtünme kayıplarının azaltılması yönünde son derece hassas ve detaylı süreçler, enerji tüketiminin önemli oranda düşürülmesini sağlamış. Sonuçta da 100 km’de 12,7 kWh tüketim değeri elde edilmiş. 

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Peugeot yeni elektrikli aracı e-308'in Türkiye'ye geliş tarihini açıkladı - Resim: 4

Ayrıca, enerji tüketimini mümkün olduğunca etkin bir şekilde yönetmek için sürücü kendi sürüş modunu, “EKO”, “NORMAL” ve “SPOR” olarak 3 ayrı şekilde seçebiliyor. Bunun dışında “FREN” modu sayesinde, enerji geri kazanımını optimize etmek için gaz pedalını bıraktığında yavaşlamayı artırabiliyor; tek pedallı sürüş gerçekleştirebiliyor. 

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