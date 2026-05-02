Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı
Otomotiv devi Peugeot, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergilediği Concept 6 ve Concept 8 modelleriyle tasarımda sınırları zorluyor. Büyük sedan zarafetini SUV dinamizmiyle birleştiren marka, yeni nesil elektrikli ve akıllı mobilite stratejisinin ipuçlarını verdi.
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı, Fransız üretici Peugeot’nun gelecek vizyonunu temsil eden iki çarpıcı konsept modelin dünya prömiyerine sahne oldu.
Peugeot Concept 6 ve Concept 8, markanın yalnızca tasarım anlayışını değil, aynı zamanda elektrikli ve akıllı mobilite dünyasındaki yeni iddialarını da temsil ediyor.
Peugeot CEO’su Alain Favey, Çin’in elektrifikasyon ve marka dönüşümünde anahtar rol oynadığını belirterek bu modellerin küresel stratejilerindeki önemine dikkat çekti.
Büyük sedan segmentine yeni bir soluk getiren Peugeot Concept 6, markanın grand tourer mirasını modern hatlarla harmanlıyor.
