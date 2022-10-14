Peugeot'nun yeni aslanları yeni 408 ve elektrikli 208 ortaya çıktı
Peugeot, yeni modeli 408 ve yeni e-208'i 17-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkaracak.
Dört yıllık uzun bir bekleyişin ardından, Paris Otomobil Fuarı, Ekim 2022’de tekrar kapılarını açıyor. PEUGEOT, 2022 Paris Otomobil Fuarı’nda, yaratıcılığı ve ulaşım ürünlerinin kapsamlı bir şekilde elektrikliye geçişi ile gövde gösterisi yapacak. Markanın büyük yıldızı; özgün bir teknik ile sergilenen yenilikçi PEUGEOT 408 olacak. Gücü ve menzili artırılan PEUGEOT E-208 de fuardaki dünya prömiyerlerinden bir diğeri olacak. En yeni elektrikli PEUGEOT modellerinin yanı sıra PEUGEOT 9X8 Hybrid Hypercar ve PEUGEOT 508 PSE de performans tutkunlarını kendine çekecek.
Yeni PEUGEOT 408 için muhteşem bir dünya tanıtımı
Dört adet yeni PEUGEOT 408 dışında ziyaretçiler, sergilenen “Küre” ile benzersiz bir deneyim yaşayacak. 6 metreden yüksek, şeffaf ve dönen bir küre, ziyaretçilere yeni PEUGEOT 408’i her açıdan inceleme olanağı sağlayacak. Yeni PEUGEOT 408, fuar ziyaretçilerine C segmentinde SUV kodlarıyla benzersiz bir dinamizm sunuyor. PEUGEOT ekiplerinin yaratıcılığını gözler önüne seren PEUGEOT 408, hem marka tarihinde hem de otomobil pazarında bir ilki temsil ediyor. Yeni ve sıra dışı PEUGEOT modeli, “Aslan” tarzındaki duruşu ve benzersiz görünümünün yanı sıra, 180 HP ve 225 HP olmak üzere iki adet şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemi ile verimliliğe ve akıllı elektrifikasyona odaklanırken, ileri seviyede mühendislik dışında öncü teknolojilerle de farkını ortaya koyuyor. Tüm bu teknik nitelikler, üstün sürüş keyfinde içgüdüsel kullanım özelliği sağlıyor.
Yeni PEUGEOT E-208 ve elektrikli hedefler!
Konu elektrikliye geçiş olduğunda PEUGEOT, yürürlüğe giren düzenlemelerin önünde bir zamanlamayla hareket etmesiyle öne çıkıyor. Markanın Avrupa’da satılan modellerinin tamamı 2030 yılında, yasal gerekliliklerin 5 yıl öncesinde, tamamen elektrikli olacak. Tüm PEUGEOT otomobil modellerinin, 2023’ten itibaren, elektrikli versiyonları yollarda olacak, yani araçlar tamamen batarya elektrikli veya hidrojen yakıt hücresiyle çalışan güç-aktarma-sistemleri veya hibrit ya da şarj edilebilir hibrit çözümlerle hareket edebilecek. PEUGEOT, bu hedefe ulaşmak için 2023 yılında elektrikli ve elektrik destekli modellerin tanıtımına ayrıca hız kazandıracak. PEUGEOT E-308 ve E-308 SW modellerini de yakında tanıtacak olan marka, yılın başından bu yana Fransa’nın en çok satılan elektrikli modeli olan E-208’in yeni bir versiyonunu da Paris’te ilk kez görücüye çıkartacak. PEUGEOT E-308 teknolojisine dayanan, yeni bir 115 kW/156 HP’lik elektromotor (+ %15 güç) ve yeni nesil bir batarya ile 2021 yılından bu yana enerji verimliliğini önemli ölçüde iyileştiren önlemlerle birlikte yeni PEUGEOT E-208, 400 km’nin üzerinde bir menzile ulaşabiliyor. Yeni PEUGEOT E-208 sadece 12,0 kWsa/100 km’lik (Kullanılabilir enerji/WLTP menzili) üstün elektrik verimliliği sunuyor ve B segmenti elektrikli araçlar sınıfında standartları belirliyor.
PEUGEOT 9X8: Geleceğin elektrikli modelleri için bir laboratuvar
PEUGEOT standının yıldızlardan biri de temmuz ayından bu yana Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) Le Mans Hypercar kategorisine yer alan yenilikçi PEUGEOT 9X8 HYBRID HYPERCAR olacak. PEUGEOT ve 9X8, 2023 yılında Le Mans 24 Saat’in 100. yarışına katılacak. Özgün akıcı tasarımı, “Aslan” görünümü ve hibrit motoru (Arkada 707 HP çift turbo V6 ve önde 272 HP elektromotor) ile PEUGEOT 9X8, PEUGEOT’nun yol modellerinin elektrikliye geçişi için bir laboratuvar görevi görüyor. Stantta aynı zamanda SW versiyonu da bulunan PEUGEOT 508 PSE, PEUGEOT 9X8 ile aynı ekip tarafından geliştirildi. PEUGEOT 508 PSE, verimlilik ve yüksek performansı (360 HP) harmanlayan hibrit bir motor ve elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelişmiş bir sürüş deneyimi ve üstün sürüş keyfi sunuyor.