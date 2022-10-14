Peugeot'nun yeni aslanları yeni 408 ve elektrikli 208 ortaya çıktı

Yeni PEUGEOT E-208 ve elektrikli hedefler!

Konu elektrikliye geçiş olduğunda PEUGEOT, yürürlüğe giren düzenlemelerin önünde bir zamanlamayla hareket etmesiyle öne çıkıyor. Markanın Avrupa’da satılan modellerinin tamamı 2030 yılında, yasal gerekliliklerin 5 yıl öncesinde, tamamen elektrikli olacak. Tüm PEUGEOT otomobil modellerinin, 2023’ten itibaren, elektrikli versiyonları yollarda olacak, yani araçlar tamamen batarya elektrikli veya hidrojen yakıt hücresiyle çalışan güç-aktarma-sistemleri veya hibrit ya da şarj edilebilir hibrit çözümlerle hareket edebilecek. PEUGEOT, bu hedefe ulaşmak için 2023 yılında elektrikli ve elektrik destekli modellerin tanıtımına ayrıca hız kazandıracak. PEUGEOT E-308 ve E-308 SW modellerini de yakında tanıtacak olan marka, yılın başından bu yana Fransa’nın en çok satılan elektrikli modeli olan E-208’in yeni bir versiyonunu da Paris’te ilk kez görücüye çıkartacak. PEUGEOT E-308 teknolojisine dayanan, yeni bir 115 kW/156 HP’lik elektromotor (+ %15 güç) ve yeni nesil bir batarya ile 2021 yılından bu yana enerji verimliliğini önemli ölçüde iyileştiren önlemlerle birlikte yeni PEUGEOT E-208, 400 km’nin üzerinde bir menzile ulaşabiliyor. Yeni PEUGEOT E-208 sadece 12,0 kWsa/100 km’lik (Kullanılabilir enerji/WLTP menzili) üstün elektrik verimliliği sunuyor ve B segmenti elektrikli araçlar sınıfında standartları belirliyor.