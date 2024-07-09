Peugeot'ta D-SUV'da elektrikli atağı... Elektrikli yeni E-5008'i İsveç'te kullandık

Sadece Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilecek olan yeni PEUGEOT E-5008'de “Allure” ve “GT” olm ak üzere iki donanım seviyesi ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak. Altı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan E-5008, özellikle Obsession Mavi ve fotoğraflarda gördüğünüz Ingaro Mavisi gibi yeni renk seçenekleri ile dikkat çekiyor.