Peugeot'un merakla beklenen ''fastback''i iddialı fiyatıyla Türkiye'de!
Peugeot'un C segmentinde SUV kodlarıyla, göz alıcı tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken fastback tasarımlı yeni modeli 408, Allure ve GT donanım paketleriyle, 6 farklı renk seçeneğiyle, 1.2 PureTech 130 HP motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla Türkiye'de...
Dünyanın en köklü otomobil markalarından biri olan PEUGEOT, yeni 408 modeliyle SUV kodlu dinamik silueti ve kusursuz fastback tasarımıyla kalıpları kırıyor. Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni PEUGEOT 408, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satılmaya başlandı. Türkiye’ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilen PEUGEOT 408’in gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanıyor. PEUGEOT 408’de Allure ve GT donanım paketlerine ek olarak 6 farklı renk seçeneği de tercih edilebiliyor.
Yeni PEUGEOT 408 ALLURE’un tasarım ve stil konusundaki standartları, Parlak Krom Ön Izgara, Karartılmış Arka Camlar, PEUGEOT LED Teknolojili farlar, Parlak Siyah Arka Tampon Eklentisi ve Egzoz Çıkışları olarak göze çarparken 19 inçlik JASPE alüminyum alaşım jantlarla tasarım tamamlanıyor. İç mekanda Kumaş Ön Panel ve Kapı Kaplamaları, Ambiyans Aydınlatması, Parçalı Deri Kaplı Direksiyon, Çerçevesiz Elektrokrom Dikiz Aynası, Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar, Yükseklik Ayarlı-Bel Destekli-Isıtmalı-Baldır destekli Sürücü Koltuğu, Yükseklik Ayarlı-Bel Destekli-Isıtmalı-Yolcu Koltuğu, Akustik lamine ön cam, Hava Kalitesi Sistemi (AQS), Tam Otomatik Klima, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi standart olarak sunuluyor.
Yeni PEUGEOT 408 ALLURE’un sürüş destek sistemleri arasında; 180 derecelik Geri Görüş Kamerası & 3 Görüntü Modu, Ön-arka Park Sensörü, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi (75 m’ye kadar algılama), Aktif Şerit Takip Sistemi, Hız Limiti Tanıma ve Önerme, Akıllı Far Sistemi (Aktif Uzun Far), Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, Dur & Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici yer alıyor. Teknolojik diğer donanımlar arasında, 10 inçlik Dijital Ön Gösterge Paneli, 10 inçlik Kapasitif Dokunmatik Ekran, 4 USB Bağlantısı (Type C), Kablosuz Mirror Screen, 12V Güç Soketi bulunuyor. Yeni PEUGEOT 408 GT’de, ALLURE’dan farklı olarak, Özel GT Tasarımı Gövde Rengi Krom Ön Izgara, Yan Gövde PEUGEOT logosu, Matrix Full LED Teknolojili Farlar, GT Tasarımı 3D LED Arka Stoplar ve 19 inçlik GRAPHITE alimünyum alaşım jantlar yer alıyor. İç mekandaki tasarım farklılıkları ise; Adamite Yeşili Dikiş Detaylı Alüminyum Ön Panel, Adamite Yeşili Dikiş Detaylı Alüminyum Kapı Kaplamaları, Siyah İç Tavan Kaplaması, GT Logolu Isıtmalı Deri Kaplı Direksiyon, Elektrikli 10 yön ayarlanabilir-Hafızalı-Isıtmalı-Ayarlanabilir baldır destekli-Masaj fonksiyonlu Sürücü koltuğu (AGR onaylı), Elektrikli 6 yön ayarlanabilir-Bel destekli-Isıtmalı-Masaj Fonksiyonlu Ön Yolcu koltuğu (AGR onaylı), Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşemeli Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar ve Açılır Cam Tavan olarak dikkat çekiyor.
Spor Sürüş Paketi’ni de barındıran PEUGEOT 408 GT bu sayede, daha hızlı vites geçişleri, daha yüksek hızda vites geçişi, spor direksiyon hakimiyeti ve daha hızlı tork aktarımı için optimize edilmiş pedallara kavuşuyor. Temiz Kabin (Clean Cabin System), Elektrikli Bagaj Kapağı, LED Aydınlatmalı & Havalandırmalı Torpido Gözü, VisioPark Paketi, Ön-arka Park Sensörleri, Yan Sensörler, 360 Derecelik 4 Kameralı Park Desteği, Geri Viteste Otomatik Alçalan Yan Aynalar, Şerit Konumlama Asistanı, Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi, 10 inçlik 3D Dijital Ön Gösterge Paneli, i-Toggles ve 3D Navigasyon Sistemi gibi donanımlar da PEUGEOT 408 GT’de standart.