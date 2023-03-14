Peugeot'un merakla beklenen ''fastback''i iddialı fiyatıyla Türkiye'de!

Dünyanın en köklü otomobil markalarından biri olan PEUGEOT, yeni 408 modeliyle SUV kodlu dinamik silueti ve kusursuz fastback tasarımıyla kalıpları kırıyor. Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni PEUGEOT 408, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satılmaya başlandı. Türkiye’ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilen PEUGEOT 408’in gelecekte tam elektriklisinin de satışa sunulması planlanıyor. PEUGEOT 408’de Allure ve GT donanım paketlerine ek olarak 6 farklı renk seçeneği de tercih edilebiliyor.