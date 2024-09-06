Peugeot'un merakla beklenen yenilenen SUV'u yeni Peugeot 3008 Türkiye'de
Peugeot 500 km menzilli elektrikli ve 48V hibrit teknolojisine sahip, fastback SUV modelleri yeni 3008 ve E-3008’i Türkiye’de satışa sundu.
Avrupa’da satışa sunulduğu ilk iki ayda 50 bin adetten fazla sipariş alan yeni PEUGEOT 3008 ve E-3008, tasarımdaki yaratıcılığı, kullanıcılarına sunduğu sürüş keyfi ve elektrikli performansı, yeni bir boyuta taşıyor. Tamamen yeni ve göz alıcı fastback SUV tasarımıyla verimliliği de artan yeni 3008, iç mekânda ise sürüş keyfini ileri bir seviyeye taşıyan yeni PEUGEOT Panoramik i-Cockpit® ile bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni 3008 ve E-3008, ilk aşamada 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP’lik güce sahip %100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı güç ünitesi seçeneğiyle yollara çıkıyor.
Ülkemizde satışa sunulan yeni 3008 1.2 Hybrid 136HP e-DCS6’nın fiyatları 2 milyon 190 bin TL’den, 73 kWsa batarya kapasitesi ile ve 500 km’lik (WLTP) elektrikli menzili sunan yeni E-3008’in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 865 bin TL’den başlıyor. Yeni 3008’de sunulan yeni nesil 136 HP’lik 1.2 PureTech benzinli hibrit motor, yeni e-DCS6 şanzıman ile ileri seviye sürüş keyfi ve düşük yakıt tüketimi ile verimlilik sunmayı hedefliyor. Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk modeli unvanına sahip E-3008’in 210 HP’lik elektrikli versiyonu ise üstün performans sunarken aynı zamanda 500 kilometreye kadar menzil sunabilmesiyle de öne çıkıyor. Yeni PEUGEOT 3008’in ülkemizde satışa sunulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Yeni 3008 pek çok açıdan önemli bir ürün. Stellantis’in yeni platform yatırımı olan STLA’nın orta boyutlu yeni nesil platformu üzerinde yükselen ilk model, yeni PEUGEOT 3008 oldu. Öyle ki yeni nesil 3008, 2 ay gibi kısa bir sürede Avrupa pazarlarında 50 bin adedin üstünde sipariş alabilme başarısına ulaştı. Biz de Türkiye’de bu sene son 4 ayda toplam 6 bin adet yeni nesil PEUGEOT 3008 satışı hedefliyoruz. Bu seneki satışın yaklaşık % 20’sinin elektrikli versiyon olmasını bekliyoruz” dedi.
PEUGEOT E-3008, Stellantis’in, markayı bir üst seviyeye taşıyan yepyeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor. Müşterilere sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlanan bu yenilikçi platform, ilk etapta sunulan versiyonda 500 km menzil, 30 dakikaya varan şarj süresi, yüksek sürüş keyfi, etkileyici performans ve üst düzey verimlilik sağlıyor. Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilen yeni PEUGEOT 3008 ve E-3008, “Allure” ve “GT” olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.
Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden PEUGEOT, kapsamlı ürün yelpazesini yeni nesil mobilite araçlarıyla genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda PEUGEOT, 2023 yılında dünyada en çok PEUGEOT satışı gerçekleştiren dördüncü ülke olan Türkiye’de yeni nesil 3008 ve E-3008 modellerini satışa sunuyor. Avrupa’da pazara sunulduğu ilk iki ayda 50 binden fazla sipariş adedine ulaşan C-SUV modeli 3008, yeni nesliyle hem tamamen elektrikli hem de hibrit motor seçeneği ile boy gösteriyor. Ürün gamına eklenen yeni E-3008, C-SUV pazarının en iddialı oyuncularından 3008’de yeni bir dönemin başladığını vurguluyor. 2025 yılı itibarıyla ürün gamını tamamen elektrikli motor seçeneğiyle donatacağını taahhüt eden PEUGEOT, Avrupa’daki satışlarının tamamını 2030 yılına kadar elektrikli modellerle gerçekleştirmeyi planlıyor. Türkiye’de yollara çıkan yeni 3008 ve E-3008, 5.6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 500 km’ye varan menzil sunan 210 HP’lik tam elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı güç ünitesi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Ülkemizde satışa sunulan yeni 3008 1.2 Hybrid 136HP e-DCS6’nın fiyatları 2 milyon 190 bin TL’den, 73 kWsa batarya kapasitesi ve 500 km’lik (WLTP) elektrikli menzil sunan yeni E-3008’in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 865 bin TL’den başlıyor. Türkiye’de ilk etapta Elektrik 210 HP seçeneği ile satışa sunulan yeni PEUGEOT E-3008’nin 0-100 km/s hızlanma süresi 8,8 saniye iken 170 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Enerji verimliliği ile öne çıkan model, 17,9-18,5 kWh/100 km’lik bir karma tüketim değerine sahip. Ayrıca Yeni E-3008 Elektik 210, 7.4 kW AC şarj ile 6 saat 45 dakikada, 11 kW DC şarj ile 4 saat 30 dakikada ve 160 kW DC (hızlı şarj) ile 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk oranına ulaşabiliyor.