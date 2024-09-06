Peugeot'un merakla beklenen yenilenen SUV'u yeni Peugeot 3008 Türkiye'de

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden PEUGEOT, kapsamlı ürün yelpazesini yeni nesil mobilite araçlarıyla genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda PEUGEOT, 2023 yılında dünyada en çok PEUGEOT satışı gerçekleştiren dördüncü ülke olan Türkiye’de yeni nesil 3008 ve E-3008 modellerini satışa sunuyor. Avrupa’da pazara sunulduğu ilk iki ayda 50 binden fazla sipariş adedine ulaşan C-SUV modeli 3008, yeni nesliyle hem tamamen elektrikli hem de hibrit motor seçeneği ile boy gösteriyor. Ürün gamına eklenen yeni E-3008, C-SUV pazarının en iddialı oyuncularından 3008’de yeni bir dönemin başladığını vurguluyor. 2025 yılı itibarıyla ürün gamını tamamen elektrikli motor seçeneğiyle donatacağını taahhüt eden PEUGEOT, Avrupa’daki satışlarının tamamını 2030 yılına kadar elektrikli modellerle gerçekleştirmeyi planlıyor. Türkiye’de yollara çıkan yeni 3008 ve E-3008, 5.6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 500 km’ye varan menzil sunan 210 HP’lik tam elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı güç ünitesi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Ülkemizde satışa sunulan yeni 3008 1.2 Hybrid 136HP e-DCS6’nın fiyatları 2 milyon 190 bin TL’den, 73 kWsa batarya kapasitesi ve 500 km’lik (WLTP) elektrikli menzil sunan yeni E-3008’in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 865 bin TL’den başlıyor. Türkiye’de ilk etapta Elektrik 210 HP seçeneği ile satışa sunulan yeni PEUGEOT E-3008’nin 0-100 km/s hızlanma süresi 8,8 saniye iken 170 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Enerji verimliliği ile öne çıkan model, 17,9-18,5 kWh/100 km’lik bir karma tüketim değerine sahip. Ayrıca Yeni E-3008 Elektik 210, 7.4 kW AC şarj ile 6 saat 45 dakikada, 11 kW DC şarj ile 4 saat 30 dakikada ve 160 kW DC (hızlı şarj) ile 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk oranına ulaşabiliyor.