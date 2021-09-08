Porsche'un tam 1.088 beygirlik, elektrikli canavarı ortaya çıktı
Porsche sürdürülebilir malzemelerden üretilen ilk elektrikli yarış aracı Mission R konseptini ortaya çıkardı.
Pandemi nedeniyle 2 yıllık aranın ardından fiziki olarak Münih'te düzenelen IAA fuarında yeni modeller ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Mission R, maksimumda 1088 beygir güce ulaşabiliyor. Aracın sabit gücü ise 689 beygir.
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Yarış modundaki 1088 beygirlik gücün 435 beygiri ön akstan, 653 beygiri arka akstaki motorlardan geliyor.
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Araç bu değerlerle 0'dan 100'e 2.5 saniyede çıkarken, 300 kilometreden fazla hıza ulaşabiliyor.
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