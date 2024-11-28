Rahmi M. Koç Müzesi'nin ''Beygir Gücü'' sergisi kapılarını açtı
Rahmi M. Koç Müzesi, 30. yıl kutlamaları çerçevesinde, "Beygir Gücü" adlı yeni sergisini ziyaretçilere sundu. Sergi, milattan önce 2. yüzyıldan günümüze kadar olan dönemde, atın sanattaki ve mühendislikteki rolünü, aynı zamanda "beygir gücü" kavramını otomobilin endüstriyel evrimiyle birlikte keşfetmeyi amaçlıyor.
Sergi, "Atın Sanatla, Otomobilin Endüstriyle Buluştuğu Tarihsel Yolculuk" temasıyla açıldı ve at figürleri, otomobiller, tablolar, oyuncaklar ve çeşitli nesnelerden oluşan geniş bir koleksiyonu izleyiciyle buluşturuyor.
Sergi, "Rahmi M. Koç Koleksiyonu'ndan At Figürleri" ve "Rahmi M. Koç Müzesi'nden Otomobil Hikayeleri" başlıklı iki ana bölümle sanatseverleri ağırlıyor.
Serginin "Rahmi M. Koç Koleksiyonu'ndan At Figürleri" bölümünün küratörü Serra Kanyak, serginin 30. yıl kutlamaları kapsamında hazırlandığını ve Rahmi M. Koç'un özel ilgisi doğrultusunda at ve otomobil temalarını bir araya getirdiklerini belirtti.
Kanyak, "Rahmi Bey'in koleksiyonunda yer alan at figürlerini bir araya getirerek, atın sanattaki izlerini takip ettik" dedi. Ayrıca, otomobilin gelişimine dair hazırlanan bölüme de katkı sağladıklarını ifade etti.