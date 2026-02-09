Renault Clio yenilenen haliyle Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Lansmana özel fiyatlar ve kampanya seçenekleri

Yeni Clio, 1 milyon 799 bin TL liste fiyatıyla satışa sunuldu. Lansmana özel olarak ilk bin müşteri için fiyatlar 1 milyon 749 bin TL'den başlarken, mevcut Clio sahiplerine özel 50 bin TL takas desteği ile bu rakam 1 milyon 699 bin TL'ye kadar iniyor. Kampanya kapsamında ayrıca 200 bin TL'ye kadar 6 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.