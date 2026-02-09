Renault Clio yenilenen haliyle Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Türkiye'de en çok satan otomobil modellerinden Renault Clio, yenilenen tasarımı ve gelişmiş teknolojik özelllikleriyle Türkiye'de satışa sunuldu. Bursa'da üretilen model, lansmana özel fiyat ve kampanya seçenekleriyle bayilerde yerini aldı.
Türkiye pazarında 2025 yılında 51 bin 717 adetlik satış rakamına ulaşarak en çok satan otomobil unvanını koruyan Renault Clio, altıncı nesliyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen Yeni Clio, "evolution plus" ve "esprit Alpine" donanım seviyeleriyle Türkiye yollarına çıktı.
Lansmana özel fiyatlar ve kampanya seçenekleri
Yeni Clio, 1 milyon 799 bin TL liste fiyatıyla satışa sunuldu. Lansmana özel olarak ilk bin müşteri için fiyatlar 1 milyon 749 bin TL'den başlarken, mevcut Clio sahiplerine özel 50 bin TL takas desteği ile bu rakam 1 milyon 699 bin TL'ye kadar iniyor. Kampanya kapsamında ayrıca 200 bin TL'ye kadar 6 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
Bursa'da üretilip dünyaya ihraç ediliyor
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen Yeni Clio, markanın küresel üretim üssü olma özelliğini taşıyor. Günde bin adetten fazla Clio'nun banttan indiği tesiste bugüne kadar 5 milyondan fazla Clio üretildi. Fabrikanın satın alma hacminin yüzde 50'sinden fazlasının 90 farklı yerel tedarikçi tarafından karşılandığı belirtildi. Ayrıca Renault Technology Türkiye mühendislik merkezi de aracın geliştirme süreçlerinde aktif rol aldı.
Yeni motor seçenekleri ve teknik özellikler
Yeni Renault Clio, 115 beygir güç ve 190 Nm tork üreten 1,2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli motorla satışa sunuldu. EDC 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen motor, 0'dan 100 kilometre hıza 10 saniyede ulaşıyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,0 litre olarak açıklandı.