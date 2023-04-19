Renault Clio'yu baştan yarattı! 2 ay sonra Türkiye'de olacak!

İç mekan büyük ölçüde aynı kalmış olsa da, kabinde yeni sürdürülebilir malzemeler bulunuyor. Aslında, 2024 Clio’yu deri döşeme ile satın alamazsınız. Bunun yerine, koltuklar organik ve polyester elyaflardan yapılan TEP adlı bir malzeme ile kaplıdır. Esprit Alpine’e geçtiğinizde, daha iyi yan destek sunan daha sportif ön koltuklara sahip olacaksınız.