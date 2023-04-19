Renault Clio'yu baştan yarattı! 2 ay sonra Türkiye'de olacak!
Renault, sürdürülebilir malzemeler ve üstün teknolojiyle donattığı yenilenmiş Clio modelini tanıttı.
Fransız otomobil devi Renault en çok satan modellerinin başında gelen Clio'yu baştan sona yeniledi.
Yeni Clio'da gündüz farları, Renault logosuna gönderme yaparak yarı dikdörtgen şeklinde tasarlanmış olup ön tamponda yer alıyor.
Renault, güncellenmiş Clio’yu çapı 17 inçe kadar olan beş farklı jant tasarımıyla sunuyor. Tümü, fırçalanmış alüminyumla kaplı en yeni şirket logosunu taşıyor. Esprit Alpine veya Techno modellerini tercih ederseniz, köpekbalığı yüzgeci şeklinde bir antene sahip olursunuz.
İç mekan büyük ölçüde aynı kalmış olsa da, kabinde yeni sürdürülebilir malzemeler bulunuyor. Aslında, 2024 Clio’yu deri döşeme ile satın alamazsınız. Bunun yerine, koltuklar organik ve polyester elyaflardan yapılan TEP adlı bir malzeme ile kaplıdır. Esprit Alpine’e geçtiğinizde, daha iyi yan destek sunan daha sportif ön koltuklara sahip olacaksınız.