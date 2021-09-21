Renault fiyat listesini güncelledi! İşte Eylül ayı kampanyaları
Renault kampanyalı fiyat listesini açıkladı. İşte Renault Clio, Taliant, Twizy, Zoe, Captur, Megane Sedan, Kadjar, Talisman ve Koleos modellerinin güncel fiyatları...
Sıfır otomobil hayali kuran binlerce vatandaş güncel fiyat listesini merak ediyor.
ÖTV düzenlemesinin ardından sıfır otomobil fiyatları tepetaklak
Eylül ayını ortaladığımız şu günlerde otomotiv pazarında hareketli bir dönem yaşanıyor. Haziran ayında araba fiyatlarında yaşanan yüksek fiyat artışı araç satın almak isteyenlerin adeta hayallerini yıkmıştı.
Ancak devlet ÖTV matrahlarında yaptığı değişiklikle fiyatlar bir anda düşüşe geçti. Bir çok firma otomobil güncel fiyat listesini yeniden güncelledi. Güncellenen fiyatlar sonrası sıfır otomobil fiyat listelerinde 100 bin TL’yi aşan indirimler adeta göz kamaştırdı.
Fiyatlar güncellenirken hayalindeki aracı almak isteyen vatandaş ise bayiden çoğu zaman eli boş dönüyor. Bunun nedeninin ise küresel bazda yaşanan çip krizi ve stoklardaki yetersizlik olduğu belirtiliyor.