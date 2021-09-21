Renault fiyat listesini güncelledi! İşte Eylül ayı kampanyaları

Ancak devlet ÖTV matrahlarında yaptığı değişiklikle fiyatlar bir anda düşüşe geçti. Bir çok firma otomobil güncel fiyat listesini yeniden güncelledi. Güncellenen fiyatlar sonrası sıfır otomobil fiyat listelerinde 100 bin TL’yi aşan indirimler adeta göz kamaştırdı.