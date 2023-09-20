Renault Megane E-Tech Türkiye'de zirvede: İlk ayında C-HB lideri oldu!

Megane E-Tech, 160 kW (220 bg) güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motora ve 60 kWh kullanılabilir kapasiteli bataryaya sahip. Tek şarjla 450 km WLTP menzili sunan otomobilin şehir içi kullanımdaki menzilinin ise 530 km'ye kadar çıktığı açıklanıyor. Otomobilde maksimum menzilin elde edilmesini sağlayan dört seviyeli rejeneratif fren sistemi de bulunuyor. 400V elektrifikasyon mimarisine sahip olan Megane E-Tech 130 kW DC ve Iconic versiyonunda 22 kW AC şarja uyumlu. Techno versiyonundaki AC şarj gücü uyumu ise 7.4 kW olarak veriliyor. DC şarjda %80 doluluk için 42 dakikanın yeterli olduğu açıklanırken, DC’de şarj tercih edilmediği durumlarda maliyetin içten yanmalı bir hatchback’in yakıt maliyetinin 10’da 1’i olduğu belirtiliyor.