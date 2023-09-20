Renault Megane E-Tech Türkiye'de zirvede: İlk ayında C-HB lideri oldu!
Renault'nun tamamen elektrikli modeli Megane E-Tech, Ağustos ayında C-HB lideri oldu. Bahadır Bektaş tamamen elektrikli Megane E-Tech'i Van'da kullandı...
Elektrikli araçlar konusunda uzun yıllara dayanan bir uzmanlığı bulunan Renault, Megane E-Tech ile elektrifikasyon yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Ön siparişe açılmasının ardından büyük bir ilgiyle karşılanan elektrikli Megane, 918 adetlik satışa ulaştığı Ağustos ayında kompakt hatchback (C-HB) segmentinin lideri oldu.
"Beygir gücünden elektrik gücüne" sloganıyla Van’da gerçekleştirilen özel bir lansmanla tanıtılan elektrikli Megane, ülkemizde iki donanım alternatifi ve 1.499.000 TL'den başlayan fiyat etiketleriyle sunuluyor. Megane E-Tech'in teknik özellikleri ve detayları otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş'ın yorumlarıyla haberimizde...
Megane E-Tech, 160 kW (220 bg) güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motora ve 60 kWh kullanılabilir kapasiteli bataryaya sahip. Tek şarjla 450 km WLTP menzili sunan otomobilin şehir içi kullanımdaki menzilinin ise 530 km'ye kadar çıktığı açıklanıyor. Otomobilde maksimum menzilin elde edilmesini sağlayan dört seviyeli rejeneratif fren sistemi de bulunuyor. 400V elektrifikasyon mimarisine sahip olan Megane E-Tech 130 kW DC ve Iconic versiyonunda 22 kW AC şarja uyumlu. Techno versiyonundaki AC şarj gücü uyumu ise 7.4 kW olarak veriliyor. DC şarjda %80 doluluk için 42 dakikanın yeterli olduğu açıklanırken, DC’de şarj tercih edilmediği durumlarda maliyetin içten yanmalı bir hatchback’in yakıt maliyetinin 10’da 1’i olduğu belirtiliyor.
0'dan 100 km/s hıza 7.4 saniyede ulaşan Megane E-Tech'in performansı da oldukça iyi. Önden çekişli araç, herhangi bir çekiş sıkıntısı yaşatmadığı gibi Spor sürüş modunda keskin bir ivmelenme yaşatarak keyifli bir sportiflk de sunuyor. Eco modu ise daha sakin ve yumuşak sürüşlere imkan tanıyor.