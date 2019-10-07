Renault ve Fiat zamlı otomobil fiyatlarını açıkladı
1 Ekim'den itibaren değişen emisyon değerleriyle birlikte bazı otomobillerin fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Fiat ve Renault, fiyat listesini güncelledi.
Otomobil fiyatları 1 Ekim tarihi itibarıyla güncellendi. Bazı markalar güncellemeleri aynı gün devreye sokarken bazı markalar da ilerleyen tarihlerde fiyatlarını internet sitelerine yansıttı.
1 Ekim 2019 tarihi itibariyle satışa sunulacak olan dizel otomobillerde yeni emisyon değerlerinin karşılanması şartı konulmuştu.
Ağustos ayında Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.