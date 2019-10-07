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  3. 07 Ekim 2019 15:33

Renault ve Fiat zamlı otomobil fiyatlarını açıkladı

1 Ekim'den itibaren değişen emisyon değerleriyle birlikte bazı otomobillerin fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Fiat ve Renault, fiyat listesini güncelledi.

Renault ve Fiat zamlı otomobil fiyatlarını açıkladı

Otomobil fiyatları 1 Ekim tarihi itibarıyla güncellendi. Bazı markalar güncellemeleri aynı gün devreye sokarken bazı markalar da ilerleyen tarihlerde fiyatlarını internet sitelerine yansıttı.

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Renault ve Fiat zamlı otomobil fiyatlarını açıkladı

1 Ekim 2019 tarihi itibariyle satışa sunulacak olan dizel otomobillerde yeni emisyon değerlerinin karşılanması şartı konulmuştu.

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Renault ve Fiat zamlı otomobil fiyatlarını açıkladı

Ağustos ayında Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak.

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Renault ve Fiat zamlı otomobil fiyatlarını açıkladı

RENAULT VE FIAT FİYATLARI AÇIKLADI

Türkiye’de üretilen yerli otomobillerden olan Fiat ve Renault fiyatlarını duyurmaya başladı.

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