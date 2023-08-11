Renault'un merakla beklenen Full Hybrid SUV'u Türkiye'de

Uygun koşullarda 130 km/s hıza kadar elektrikli modda sürüş, tek depoyla 1100 km’ye varan sürüş menzili ve şehir içi sürüşte benzinli motora kıyasla sürüş şeklini değiştirmeden %40 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Bir içten yanmalı motor; iki elektromotor (çekiş için bir 'e-motor' ve içten yanmalı motoru çalıştırmak, vites değiştirmek ve bataryayı şarj etmek için bir yüksek voltajlı marş jeneratörü), bir merkezi batarya ve bir akıllı çok modlu şanzımandan oluşuyor. Austral E-Tech full hybrid’de 96 kW güç ve 205 Nm tork üreten yeni 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor kullanılıyor. Yüksek güç ve tork üretimine sahip elektromotor (50 kW ve 205 Nm), yüksek kapasiteli bir lityum iyon batarya (1,7 kWh / 400 V) ve ikisi elektrik, beşi hibrit mod olmak üzere 7 vitesli bir şanzıman sistemi ile tamamlanıyor. Bu sayede E-Tech full hybrid teknolojisi 146kW/200 hp toplam güç üretebiliyor. Üstün sürüş keyfi ile yüksek verimlilik için optimize edilen sistem ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü, sarsıntısız vites değişimleri, canlı ve istekli hızlanma performansı sunuyor.