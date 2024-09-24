Renault'un tam hibrit yeni SUV'u Renault Rafale Türkiye'de

Yeni Renault Rafale, ikisi yeni olmak üzere beş farklı gövde rengiyle sunuluyor. Yeni renkler Saten Sedef Beyaz ve Alpine Mavi’nin yanı sıra; Alev Kırmızı, Yıldız Siyah ve Mineral Gri de diğer renk seçeneklerini oluşturuyor. Yeni Renault Rafale, iç mekânda Solarbay otomatik kararan cam tavan ve yeni grafiklere sahip OpenR çift ekranlı konsol ile dikkat çekiyor. Solarbay cam tavanın dokuz segmenti istek üzerine kararıyor ve güneşliğe gerek kalmadan saniyeler içinde güneşten maksimum koruma sağlıyor. Sürücü ve yolcular dört cam tavan opaklık seviyesi arasından seçim yapabiliyor. Solarbay cam tavan, çok katmanlı lamine teknolojisi ile sauna ve buzlanma etkisini de en aza indiriyor. Sürücü kontağı kapatıp aracı terk ettiğinde cam tavan otomatik olarak kararıyor. İlk çalıştırma anında ise son ayarına geri dönüyor.