Renault'un tam hibrit yeni SUV'u Renault Rafale Türkiye'de
Türkiye'de SUV segmentinin yeni oyuncusu 200 HP'lik, tam hibrit yeni Renault Rafale Türkiye'de... İşte lansmana özel fiyatı ve birbirinden dikkat çeken özellikleriyle yeni Renault Rafale...
Renault’nun üst düzey SUV Coupe segmentindeki yepyeni modeli Renault Rafale, İzmir Selçuk’tan başlayarak Muğla Bodrum’a uzanan bir rotada gerçekleştirilen lansman ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Adını Renault’nun Fransız havacılık endüstrisindeki prestijli geçmişi ve 1934 yılında 445 km/s hıza ulaşan Caudron-Renault Rafale uçağından alan Yeni Renault Rafale, iddialı ve karakteristik tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Renault Rafale, Renault’nun yeni tasarım dili olan biçimli çizgileri ve ileri teknolojik özellikleri sonuna kadar taşırken, sunduğu gelişmiş sürüş deneyimiyle kullanım ve seyahat keyfini maksimum seviyeye çıkarıyor.
Yeni nesil CMF-CD platformu kullanılarak geliştirilen Yeni Renault Rafale, rakiplerinden farklı ve oldukça iddialı bir tasarıma sahip. Hafif yükseltilmiş fastback tarzıyla SUV coupe sınıfında yer alıyor. Belirgin omuz çizgisiyle dinamik ve sportif bir görünüm ortaya koyarken, güçlü ön cephesi ve gövde oranlarıyla güçlü bir izlenim bırakıyor. Renault'nun marka imajında sadık bir duruş sergileyen Rafale'in ön ızgarası, merkezi logonun etrafında 3 boyutlu tasarımla düzenlenen küçük elmaslar barındırıyor. Mavi arka plan, görüş açısına bağlı olarak optik bir illüzyon yaratıyor.
Yeni Renault Rafale, ikisi yeni olmak üzere beş farklı gövde rengiyle sunuluyor. Yeni renkler Saten Sedef Beyaz ve Alpine Mavi’nin yanı sıra; Alev Kırmızı, Yıldız Siyah ve Mineral Gri de diğer renk seçeneklerini oluşturuyor. Yeni Renault Rafale, iç mekânda Solarbay otomatik kararan cam tavan ve yeni grafiklere sahip OpenR çift ekranlı konsol ile dikkat çekiyor. Solarbay cam tavanın dokuz segmenti istek üzerine kararıyor ve güneşliğe gerek kalmadan saniyeler içinde güneşten maksimum koruma sağlıyor. Sürücü ve yolcular dört cam tavan opaklık seviyesi arasından seçim yapabiliyor. Solarbay cam tavan, çok katmanlı lamine teknolojisi ile sauna ve buzlanma etkisini de en aza indiriyor. Sürücü kontağı kapatıp aracı terk ettiğinde cam tavan otomatik olarak kararıyor. İlk çalıştırma anında ise son ayarına geri dönüyor.
Maksimum görüş ve rahatlık için konumlandırılan OpenR ekran, sürücünün gözlerini yoldan ayırmadan OpenR Link bilgi-eğlence sisteminin keyfini çıkarmasını sağlıyor. Yeni bir grafik arayüzüne sahip olan merkezi ekran ile her MULTI-SENSE ayarı; belirli bir ekran, desen ve renkler ile farklı bir görünüm sunuyor. Yeni Renault Rafale, büyük bir Head-up Display (9,3 inç) ile de donatıldı. Araç hızı, aktif sürüş yardımcıları, hız uyarıları ve navigasyon verileri gibi bilgiler her koşulda optimum görüş için doğrudan ön cama yansıtılıyor.