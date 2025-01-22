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  4. Rengine, türüne, yakıtına göre... İşte Türkiye'de en çok satılan araçlar

Rengine, türüne, yakıtına göre... İşte Türkiye'de en çok satılan araçlar

Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 598 bin 816 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Rengine, türüne, yakıtına göre... İşte Türkiye'de en çok satılan araçlar - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Aralık 2024 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 598 bin 816 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, tüketicinin araç tercihlerindeki değişim de ortaya çıktı.

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Rengine, türüne, yakıtına göre... İşte Türkiye'de en çok satılan araçlar - Resim: 2

Trafiğe kaydı yapılan ve trafikten kaydı silinen motorlu kara taşıtları

Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %15,6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti.

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Rengine, türüne, yakıtına göre... İşte Türkiye'de en çok satılan araçlar - Resim: 3

Aralık ayında 238 bin 993 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,5'ini otomobil, %39,6'sını motosiklet, %9,0'ını kamyonet, %3,0'ını traktör, %1,7'sini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Rengine, türüne, yakıtına göre... İşte Türkiye'de en çok satılan araçlar - Resim: 4

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %26,5 arttı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %79,8, kamyonda %44,8, motosiklette %28,6,  otomobilde %28,2, minibüste %25,3, traktörde %22,5, kamyonette %10,1 ve otobüste %5,9 arttı.

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