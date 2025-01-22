Rengine, türüne, yakıtına göre... İşte Türkiye'de en çok satılan araçlar

Trafiğe kaydı yapılan ve trafikten kaydı silinen motorlu kara taşıtları

Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %15,6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti.