Rengine, türüne, yakıtına göre... İşte Türkiye'de en çok satılan araçlar

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Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 598 bin 816 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Aralık 2024 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 598 bin 816 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, tüketicinin araç tercihlerindeki değişim de ortaya çıktı.
Trafiğe kaydı yapılan ve trafikten kaydı silinen motorlu kara taşıtları
Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %15,6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti.
Aralık ayında 238 bin 993 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,5'ini otomobil, %39,6'sını motosiklet, %9,0'ını kamyonet, %3,0'ını traktör, %1,7'sini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %26,5 arttı
Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %79,8, kamyonda %44,8, motosiklette %28,6, otomobilde %28,2, minibüste %25,3, traktörde %22,5, kamyonette %10,1 ve otobüste %5,9 arttı.