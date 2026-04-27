Rusya'da gördüler, Türkiye'de daha büyüğünü ürettiler: Hem karada hem suda gidiyor
Makine mühendisleri Murat Toygar ve Ertan Koşar, Rusya'dan getiremedikleri dev arazi aracı ATV'nin daha büyüğünü Türkiye'de üretti. ''Kızıl Kurt'' adı verilen yerli araç, zorlu arazi koşullarına meydan okurken suda yüzme yeteneğiyle de dikkat çekiyor.
İstanbul’da yaşayan makine mühendisleri Murat Toygar ve Ertan Koşar, 2023 yılında gittikleri Rusya'da yakından görüp, deneyimleme imkanı buldukları dev arazi aracı ATV’yi Türkiye'ye getirmek istedi.
İhracatı yasal olarak engellenen ATV’yi ülkeye getiremeyen mühendisler, kolları sıvayarak aynı aracın daha büyüğünü üretmeye karar verdi.
2 mühendis ve 5 tasarımcıdan oluşan ekip, kurdukları atölyede 2 yıl süren yoğun Ar-Ge çalışmasının ardından her türlü zorlu arazi koşulunda gidebilmenin yanında suda da yüzme yeteneğine sahip ATV’yi üretmeyi başardı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun davetlisi olarak getirildiği Rize'deki Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı’nda görücüye çıkan 'Red Wolf' adlı amfibi tipi araç, yoğun ilgi gördü. Fuarda ziyaretçilerinden tam not alan araç, heybetli yapısıyla da dikkatleri çekti.