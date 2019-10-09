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  3. 09 Ekim 2019 13:16

Sadece 1200 TL verip aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar

Külüstür aracı servete dönüştüren şahıs, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bin 200 TL verip satın aldığı eski bir otomobili yaptığı değişiklikle fiyatını 8 milyona çıkardı. Otomobil modifiye uzmanlarının küçük dilini yuttuğ

Sadece 1200 TL verip aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar

Bazen en kötüsüne bile şans vermek gerekir. İşte bu da onlardan biri. Bir adam sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

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Sadece 1200 TL verip aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 TL'ye aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı.

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Sadece 1200 TL verip aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar

Lanuier, tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon TL. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

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Sadece 1200 TL verip aldı! Şimdi milyonlar teklif ediyorlar

Yeni sahibi 1969 model Ford Mustang'i aldığında kulanılamaz bir haldeydi. Ancak son hali gerçekten şaşırtıcı. Ustaca modifiye edilen Ford Mustang'in son hali gerçekten inanılmaz..

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