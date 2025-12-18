''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti
Konya'da otomobil almak isteyen bir kişi, "2 parça değişeni var" denilen aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı. Hava yastıkları silikonlu çıkan ve tam 11 değişik parçayla toplandığı tespit edilen otomobil alıcıyı da ekspertiz servisi çalışanlarına da "pes" dedirtti.
Otomobil almak isteyen A.I., beğendiği 2008 model Mercedes marka otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından sadece 2 parça değişen olarak bilgilendirildi.
A.I. aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, tavan, arka ve direk bölümlerinin farklı renkte olduğu, hava yastıklarına silikon sıkıldığı, 11 farklı araçtan parçalarla toplanarak satışa sunulduğu belirlendi.
Detaylandırılan inceleme sonrası aracın parçalarının birbirinden farklı aynı marka, model araçlara ait olduğu raporlandı. Raporu gören A.I. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.
Aracın ekspertize 2 parça değişenli olarak geldiğini ifade eden Uysal, "İncelediğimizde aracın 11 parçası farklı çıktı. Aracın bütün parçaları değişmiş. Kimisi çıkma takılmış, kimisi sök tak yapılmış, kimisi ise tadilat görmüş. Şaseler, direkler tamamı işlemli. Aracın podyosu, kılıç sacları değişmiş. Aracın alt bölmesinden ise eklemeleri var ve bazı airbag bölümlerine silikon sıkılmış. Aracı bu şeklide vatandaş görünce şok oldu zaten. Arabayı almayacağını, iade edeceğini söyledi. Bu aracın trafiğe çıkması bile sakıncalı yani araç tamamen hurda" şeklinde konuştu.