''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti

Aracın ekspertize 2 parça değişenli olarak geldiğini ifade eden Uysal, "İncelediğimizde aracın 11 parçası farklı çıktı. Aracın bütün parçaları değişmiş. Kimisi çıkma takılmış, kimisi sök tak yapılmış, kimisi ise tadilat görmüş. Şaseler, direkler tamamı işlemli. Aracın podyosu, kılıç sacları değişmiş. Aracın alt bölmesinden ise eklemeleri var ve bazı airbag bölümlerine silikon sıkılmış. Aracı bu şeklide vatandaş görünce şok oldu zaten. Arabayı almayacağını, iade edeceğini söyledi. Bu aracın trafiğe çıkması bile sakıncalı yani araç tamamen hurda" şeklinde konuştu.