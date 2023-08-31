Sadece 33 adet üretilecek.. Alfa Romeo'nun yeni yol canavarı ortaya çıktı...
Alfa Romeo'nun sadece 33 adet üreteceği yeni asfalt canavarı Alfa Romeo 33 Stradale ortaya çıktı...
Alfa Romeo, 1967 model 33 Stradale'den ilham alan süper otomobili 33 Stradale'yi tanıttı. Sadece 33 adet üretilecek olan ve tümü şimdiden satılan Alfa Romeo 33 Stradale'nin montajı Alfa Romeo müzesine yakın bir lokasyonda yer alan karoser üreticisi Touring Superleggera tarafından yapılacak.
Ünlü otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş'ın Ajansotomobil için derlediği habere göre Markanın Quadrifoglio modellerinde görev yapan 2.9 litrelik çift turbo V6 motorun geliştirilmiş bir versiyonu olan 3.0 litrelik 620 beygir gücünde V6 motora sahip olan 33 Stradale'nin ayrıca 750 bg'nin üzerinde güce sahip tamamen elektrikli bir versiyonu da olacak. Elektrikli versiyonun 450 km'den fazla menzil sunacağı açıklanıyor.
Otomobilin her iki versiyonunun da 333 km/s hıza ulaşabildiği ve V6 motorlu versiyonun 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyeden kısa bir sürede çıkabileceği açıklanıyor. Daha yumuşak yol ayarı ve yarış odaklı pist ayarı olmak üzere iki sürüş modu sunan 33 Stradale'de aktif amortisörlere yer verilmiş. Araçta ayrıca yoldaki engeller için ön aks kaldırma özelliği de bulunuyor. Karbon seramik frenler ise Brembo imzasını taşıyor.
Alfa Romeo 33 Stradale, sağlamlık ve hafifliği birleştiren alüminyum H-iskelet ve karbon fiber monokok yapı üzerine inşa edilmiş. Aynı amaçla tavan yapısı, yukarıya doğru açılan önden menteşeli kapılarla birlikte karbon fiber ve alüminyumdan tasarlanmış. Otomobilin pencere çerçeveleri karbon fiberden, arka cam ise polikarbonattan yapılmış.