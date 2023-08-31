Sadece 33 adet üretilecek.. Alfa Romeo'nun yeni yol canavarı ortaya çıktı...

Otomobilin her iki versiyonunun da 333 km/s hıza ulaşabildiği ve V6 motorlu versiyonun 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyeden kısa bir sürede çıkabileceği açıklanıyor. Daha yumuşak yol ayarı ve yarış odaklı pist ayarı olmak üzere iki sürüş modu sunan 33 Stradale'de aktif amortisörlere yer verilmiş. Araçta ayrıca yoldaki engeller için ön aks kaldırma özelliği de bulunuyor. Karbon seramik frenler ise Brembo imzasını taşıyor.