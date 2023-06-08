Sadece 333 adet üretildi, 8 dakikada satıldı
Volkswagen, sadece 333 adet üretilecek Golf R 333 Limited Edition modelinin tamamını 8 dakikada sattı.
Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz hafta sadece 333 adet üretilecek Golf R 333 Limited Edition modelinin tanıtımını yaptı.
1 / 9
Oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulmasına rağmen özel serinin tamamı 8 dakikada tükendi.
2 / 9
NTV'de yer alan habere göre, dört tekerlekten çekişli özel model 333 PS (245kW) güç ve 420 Nm tork üretiyor.
3 / 9
Golf R 333 Limited Edition 0'dan 100 km/sa hıza 4,6 saniyede çıkarken, maksimum 270 km/sa hıza ulaşıyor.
4 / 9