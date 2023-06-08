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Sadece 333 adet üretildi, 8 dakikada satıldı

Volkswagen, sadece 333 adet üretilecek Golf R 333 Limited Edition modelinin tamamını 8 dakikada sattı.

Sadece 333 adet üretildi, 8 dakikada satıldı - Resim: 1

Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz hafta sadece 333 adet üretilecek Golf R 333 Limited Edition modelinin tanıtımını yaptı.

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Sadece 333 adet üretildi, 8 dakikada satıldı - Resim: 2

Oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulmasına rağmen özel serinin tamamı 8 dakikada tükendi.

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Sadece 333 adet üretildi, 8 dakikada satıldı - Resim: 3

NTV'de yer alan habere göre, dört tekerlekten çekişli özel model 333 PS (245kW) güç ve 420 Nm tork üretiyor.

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Sadece 333 adet üretildi, 8 dakikada satıldı - Resim: 4

Golf R 333 Limited Edition 0'dan 100 km/sa hıza 4,6 saniyede çıkarken, maksimum 270 km/sa hıza ulaşıyor.

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