Sadece 333 adet üretilecek: Volskwagen özel seri Golf R'nin örtüsünü kaldırdı
Alman devi Volkswagen, sadece 333 adet üretilecek Golf R 333 Limited Edition modelini görücüye çıkardı.
Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, 333 adet üretilecek Golf R versiyonunu tanıttı. Golf R 333 Limited Edition, kendine has birçok farklı özellikle geliyor.
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Dört tekerlekten çekişli özel model 333 PS (245kW) güç ve 420 Nm tork üretiyor.
Golf R 333 Limited Edition 0'dan 100 km/sa hıza 4,6 saniyede çıkarken, maksimum 270 km/sa hıza ulaşıyor.
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Metalik sarı rengi, siyah tavanı ve 333 logolarıyla gelen araçta, IQ.LIGHT LED matris farlar ve en üst sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.
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Modelin dışında olduğu gibi içinde de 333 rozeti bulunuyor.
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