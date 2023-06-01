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Sadece 333 adet üretilecek: Volskwagen özel seri Golf R'nin örtüsünü kaldırdı

Alman devi Volkswagen, sadece 333 adet üretilecek Golf R 333 Limited Edition modelini görücüye çıkardı.

Sadece 333 adet üretilecek: Volskwagen özel seri Golf R'nin örtüsünü kaldırdı - Resim: 1

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, 333 adet üretilecek Golf R versiyonunu tanıttı. Golf R 333 Limited Edition, kendine has birçok farklı özellikle geliyor.

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Sadece 333 adet üretilecek: Volskwagen özel seri Golf R'nin örtüsünü kaldırdı - Resim: 2

Dört tekerlekten çekişli özel model 333 PS (245kW) güç ve 420 Nm tork üretiyor.  

Golf R 333 Limited Edition 0'dan 100 km/sa hıza 4,6 saniyede çıkarken, maksimum 270 km/sa hıza ulaşıyor.  

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Sadece 333 adet üretilecek: Volskwagen özel seri Golf R'nin örtüsünü kaldırdı - Resim: 3

Metalik sarı rengi, siyah tavanı ve 333 logolarıyla gelen araçta, IQ.LIGHT LED matris farlar ve en üst sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

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Sadece 333 adet üretilecek: Volskwagen özel seri Golf R'nin örtüsünü kaldırdı - Resim: 4

Modelin dışında olduğu gibi içinde de 333 rozeti bulunuyor.

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