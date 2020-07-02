SON DAKİKA
DANIŞTAY AYASOFYA İÇİN KRİTİK KARARI VERDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Temmuz 2020 09:32

Sahibi olduğunuz otomobilin gizli özelliklerini biliyor musunuz ?

Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri.

Sahibi olduğunuz otomobilin gizli özelliklerini biliyor musunuz ?

Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri.

1/ 52
Sahibi olduğunuz otomobilin gizli özelliklerini biliyor musunuz ?

OPEL CORSA Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

2/ 52
Sahibi olduğunuz otomobilin gizli özelliklerini biliyor musunuz ?

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı?

3/ 52
Sahibi olduğunuz otomobilin gizli özelliklerini biliyor musunuz ?

Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu, aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

4/ 52
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM