Sahibi olduğunuz otomobilin gizli özelliklerini biliyor musunuz ?
Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri.
Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri.
OPEL CORSA Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.
P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı?