Sayılı adet üretecek olan yeni süper otomobil Ferrari F80 tanıtıldı
İtalyan otomotiv devi Ferrari geleneksel tasarımla yenilikçi hibrit teknolojisini birleştirdiği yeni modeli F80'i tanıttı.
Ferrari aerodinamik bir tasarıma sahip olan yeni modeli ve sadece 799 adet üretilece olan F80'i tanıttı.
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İlk teslimatları 2026 yılı başında yapılması planlanan modelden sadece 799 adet üretilecek.
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3 litrelik V6 motoru, hibrit sistemle birleştiren model 1200 beygir güç üretiyor. Bu güçle aerodinamik olarak tasarlanan model 0’dan 100'e sadece 2,15 saniyede çıkabiliyor.
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Bu hızda karbon fiber şasi, aktif süspansiyon sistemi, aktif arka kanat gibi etkenler büyük rol oynuyor.
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